Инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области. / © Getty Images

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В Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел инцидент с участием медиков частной скорой, полиции и военнослужащих Нацгвардии. Медики заявили о препятствовании доступа к человеку, нуждающемуся в осмотре. Впоследствии медика пропустили на территорию. Возле частного дома в это время собрались местные жители, часть из которых пыталась открыть ворота.

В соцсетях распространяли сообщения о якобы 40 людях, содержащихся в подвале, и смерти одного из мужчин. Врач, которая, по данным пабликов, находилась на месте, рассказывала о людях с тяжелыми травмами. В то же время в полиции Киевщины заявили, что информация о незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

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ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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Что произошло в Петропавловской Борщаговке Киевской области

В полицию Киевской области поступил вызов от работников частной скорой помощи. Медики сообщили о препятствовании им в доступе к гражданину, нуждающемуся в медицинском осмотре.

Прибывшие на место полицейские установили, что событие происходит вблизи частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Недалеко также собрались местные жители.

На видео, которое распространяется в Сети, медик стоит на коленях перед правоохранителями и просит разрешить ей пройти на территорию частного сектора, чтобы осмотреть человека и оказать ему помощь.

По сообщениям СМИ, в Петропавловскую Борщаговку также направлялось военное командование. Об этом, как говорилось в публикациях, сообщил заместитель начальника полиции Киевщины.

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Люди пытались выбить ворота дома: происходившее на месте

На других видеозаписях видно, как местные жители пытаются попасть на территорию частного дома. Доступ внутрь остается заблокированным: люди бьют ногами по воротам и пробуют открыть их с помощью подручных средств.

В ответ с территории дома в сторону толпы стали распиливать пену. На обнародованных кадрах видно, как она попадает в направлении собравшихся у ворот людей.

В то же время видео не позволяют установить, что именно происходило внутри дома, сколько людей там находилось и из-за чего возник конфликт.

Что рассказывала врач о людях внутри дома

На фоне инцидента в местных Telegram-каналах распространялись сообщения со словами женщины, которую представляли как врача, работающего на месте происшествия.

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По ее словам, в здание якобы привозили людей с мешками на головах и руками, связанными за спиной.

Также врач рассказывала о тяжелом состоянии людей, которые, по ее утверждению, находились внутри. В частности, упоминала о мужчине с некрозом, другой — с переломанным позвоночником, а также о людях, которые были в крови.

Эти заявления распространялись в соцсетях, однако пока они не подтверждены официальными сообщениями правоохранителей. Полиция Киевщины со своей стороны заявила, что информация о незаконном содержании людей не соответствует действительности.

Действительно ли в Петропавловской Борщаговке содержали 40 заложников

После появления видео с места происшествия в Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 людях, которых вооруженные лица содержат в подвале. Также паблики писали, что в дом привозили людей с мешками на головах и связанными руками, а медиков не допускали к ним.

Отдельные каналы сообщали о смерти одного из мужчин, которых якобы удерживали внутри. Однако эта информация не подтвердилась.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, сообщения о 40 заложниках не соответствуют действительности. По предварительным данным, на территории находится один человек, мог самовольно покинуть воинскую часть (СОЧ). Эту информацию уточняют.

Врач зашла внутрь здания: что она увидела

В конце концов, врач и представитель полиции пустили в здание, где содержали людей. Где-то через 15-20 минут она вышла оттуда.

По словам медика, внутри находятся около 25 человек.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как их выводят.

По информации УНИАН, четырех тяжелобольных людей вывозят из дома в Петропавловской Борщаговке в больницу.

Что говорят в полиции Киевщины об инциденте

В полиции Киевской области подтвердили, что получили вызов от работников частной скорой помощи из-за препятствования доступу к гражданину, которому требовалось медицинское освидетельствование.

В то же время правоохранители опровергли сообщения о незаконном содержании людей и гибели мужчины.

«Информация о якобы незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности», — сообщили в полиции Киевщины в ответе ТСН.ua.

По информации правоохранителей, на месте происшествия работает руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование подразделения Национальной гвардии Украины.

«Обстоятельства выясняются», — добавили в ведомстве.

Также в полиции призвали граждан не распространять непроверенные сообщения и отслеживать официальную информацию.

«Призываем граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения», — подчеркнули правоохранители.

Пока официально подтверждено, что полиция получила вызов от работников частной скорой помощи, которые заявили о препятствовании доступа к человеку, нуждающемуся в медицинском осмотре. Также правоохранители сообщили, что у частного дома находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии и собрались местные жители.

В то же время заявления о 40 заложниках, людях с тяжелыми травмами и смерти мужчины не подтверждены. Полиция отдельно опровергла информацию о незаконном содержании людей и гибели гражданина.

Обстоятельства инцидента выясняют руководство областной полиции и командование подразделения Нацгвардии. Правоохранители пока не сообщили, удалось ли медикам попасть к человеку, нуждавшемуся в осмотре, и что именно стало причиной конфликта.

Напомним, ранее в местных Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 людях, удерживаемых в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке. Также появлялись утверждения о вооруженных лицах, тяжелом состоянии людей внутри и смерти одного из мужчин.

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