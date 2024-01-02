У Києві відновили електропостачання

Поки без електрики частина Куренівки.

У Києві енергетикам вдалося відновили електропостачання, яке зникло через ракетну атаку росіян зранку 2 січня. Світло повернули 250 тис. киян.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що наразі без електрики залишається частина жителів Куренівки. Енергетики кажуть, що працюють над пошкодженнями,а орієнтовний термін відновлення - це 17.00.

"Дякуємо ППО за захист неба від безпрецедентної атаки. Дякуємо ДСНС за врятовані життя. Вірте в енергетиків", - наголосили у компанії.

Як повідомлялося, зранку після гучних вибухів у Києві почали зникати світло та вода у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Також через атаку у двох районах Київщини зникло світло. Так, частково було відсутнє світло у Бучанському і Вишгородському районах.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Київ ракетами вранці 2 січня. Зокрема, ворог випустив "Кинджали". У різних районах столиці уламки ракет завдали руйнувань житловим будинкам, автомобілям та іншим об’єктам.

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