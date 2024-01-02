В Киеве возобновили электроснабжение

Пока без электричества часть Куреневки.

В Киеве энергетикам удалось возобновить электроснабжение, пропавшее из-за ракетной атаки россиян утром 2 января. Свет вернули 250 тыс. киевлян.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что без электричества остается часть жителей Куреневки. Энергетики говорят, что работают над повреждениями, а ориентировочный срок восстановления – это 17.00.

"Благодарим ПВО за защиту неба от беспрецедентной атаки. Спасибо ГСЧС за спасенные жизни. Верьте в энергетиков", — подчеркнули в компании.

Как сообщалось, с утра после громких взрывов в Киеве начали исчезать свет и вода в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Также из-за атаки в двух районах Киевщины исчез свет. Да, частично отсутствовал свет в Бучанском и Вышгородском районах.

Напомним, оккупанты массированно атаковали Киев ракетами в ранке 2 января. В частности, враг выпустил "Кинжалы". В разных районах столицы обломки ракет нанесли разрушения жилым домам, автомобилям и другим объектам.

Читайте также: