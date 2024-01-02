Будут ли в Киеве плановые отключения света после атаки РФ: городские власти дали ответ

Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-то ограничения.

В Киеве плановых отключений электроэнергии после ракетной атаки РФ не предполагается.

Об этом заявил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев 24".

"Пока по информации энергетиков не предполагается (плановых отключений света — ред.). Вместе с тем будем наблюдать за ситуацией. Виталий Кличко утром был также на местах попадания или падения обломков. Проведено совещание. Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-то ограничение", — рассказал Бондаренко.

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В то же время он отметил, что дальнейшие действия властей и энергетиков будут зависеть от ситуации.

"Мы с вами видим, что враг избрал тактику террора в отношении мирных людей. Поэтому, конечно, могут быть в любой момент повторения тревоги и, к сожалению, повторения обстрелов", — добавил заммэра.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

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