Утренняя атака на Киев: обломки ракет упали в районе посольства США

Обломки сбитых в Киеве российских ракет с утра 2 января упали вблизи посольства Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил и.о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире телемарафона.

"Если говорить о Шевченковском районе, то сегодня есть один эпицентр — это в районе метро Дорогожичи — улицы Телиги. Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, к счастью, никто не пострадал. Есть выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США", — рассказал он.

Напомним, утром оккупационные войска запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

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