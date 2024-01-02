Сегодня на нас летело столько "кинджалов", сколько за весь 2022 год было: авиаэксперт – о тактике оккупантов

В то же время Валерий Романенко говорит, что россияне еще могут совершить еще два-три таких массированных запуска: надолго у РФ запасов ракет не хватит.

На Украину 2 января летело столько российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", сколько за весь 2022 год было.

Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Особых отличий с атакой 29 декабря я не увидел. Единственное, что неприятно поразило – это количество ракет "Кинжал" из самолетов Миг-31. Как-то так считалось, что у россиян меньше боеготовых самолетов такого типа. Сегодня они по максимуму подняли в воздух самолеты.10 пусков "кинджалов" – это столько сколько за весь 2022 год было. И в прошлом году только 15 кажется запустили. А здесь однократно такое количество", – говорит он.

Романенко напомнил, что в прошлый раз Силы ПВО из пяти "кинжалов" не сбили ни одного. "Так что они (российские военные – ред.) считали, что шансы у них высокие. И использовали эти ракеты по максимуму", – отметил эксперт.

Валерий Романенко уверен, что у России надолго запасов ракет не хватит.

"Россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска. А потом им придется либо делать перерыв или переходить к запускам на фоне "шахедов". Массированный запуск "шахедов" и на их фоне еще с десяток ракет. Надолго у России запасов ракет не хватит", – резюмировал он.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗❗ Игнат – об атаке 2 января: Основной удар был по Киеву! Но Россия ударила и по своему же селу!

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