Ранкова атака на Київ: уламки ракет впали в районі посольства США

Уламки збитих у Києві російських ракет зранку 2 січня впали поблизу посольства Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив в.о. глави Шевченківської РДА Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Шевченківський район, то на сьогодні маємо один епіцентр - це в районі метро Дорогожичі - вулиці Теліги. Уламки збитої ракети впали в паркову зону, на щастя, ніхто не постраждав. Є вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет у районі посольства США", - розповів він.

Нагадаємо, зранку окупаційні війська запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

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