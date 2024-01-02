В ООН відреагували на нову хвилю атак РФ по Україні

В Організації об'єднаних націй засуджують чергову хвилю російських ракетних та дронових ударів по Києву інших містах України.

Про це йдеться у заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

"Для народу України новий рік розпочався з втрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в заяві.

Вона висловила стурбованість щодо проблем з електроенергією та водопостачанням у Києві тоді, коли очікується зниження температури повітря цього тижня до майже 20 градусів морозу. Крім того, унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.

"Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов’язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля яких ще не відома", - наголосила Браун.

В ООН наголошують, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, РФ здійснила масований удар по Києву та Харкову 2 січня. Загарбники застосували 99 ракет різних типів. Було знищено знищено 72 повітряні цілі. Також ППО ліквідувала усі 35 запущені дрони.

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