Чи будуть у Києві планові відключення світла після атаки РФ: міська влада дала відповідь

Наразі енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження.

У Києві планових відключень електроенергії після ракетної атаки РФ не передбачається.

Про це заявив заступник міського голови, секретарь Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла - ред.). Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко зранку був також на місцях влучання або падіння уламків. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження", - розповів Бондаренко.

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Водночас він зазначив, що подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації.

"Ми з вами бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть буди в будь-який момент повторення тривоги та, на жаль, повторення обстрілів", - додав заступник мера.

Відомо, що від ночі загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

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