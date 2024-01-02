Сьогодні на нас летіло стільки "кинджалів", скільки за весь 2022 рік було: авіаексперт – про тактику окупантів

Водночас Валерій Романенко каже, що росіяни ще можуть зробити ще два-три таких масованих запуски: надовго у РФ запасів ракет не вистачить.

На Україну 2 січня летіло стільки російських гіперзвукових ракет "Кинджал", скільки за весь 2022 рік було.

Про це в ефірі телемарафону сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Особливих відмінностей з атакою 29 грудня я не побачив. Єдине, що неприємно вразило - це кількість ракет "Кинджал" з літаків Міг-31. Якось так вважалося, що у росіян менше боєготових літаків такого типу. Сьогодні вони по максимуму підняли в повітря літаки. 10 пусків "кинджалів" – це стільки скільки за весь 2022 рік було. І в минулому році лише 15 здається запустили. А тут одноразово отаку кількість", – каже він.

Романенко нагадав, що минулого разу Сили ППО з п'яти "кинджалів" не збили жодного. "Так що вони (російські військові – ред.) вважали, що шанси у них високі. І використали ці ракети по максимуму", – зазначив експерт.

Валерій Романенко упевнений, що у Росії надовго запасів ракет не вистачить.

"Росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски. А потім їм доведеться або робити перерву або переходити до запусків на фоні "шахедів". Масований запуск "шахедів" і на їх тлі ще з десяток ракет. Надовго у Росії запасів ракет не вистачить", – резюмував він.

Відомо, що від ночі загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Ігнат - про атаку 2 січня: Основний удар був по Києву! Але Росія вгатила і по своєму ж селу!

Читайте також: