В ООН отреагировали на новую волну атак РФ по Украине

В Организации объединенных наций осуждают очередную волну российских ракетных и дроновых ударов по Киеву в других городах Украины.

Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

"Для народа Украины новый год начался с потерь, боли и отчаяния. Третий день подряд из-за масштабных воздушных ударов Российской Федерации гибнут люди, в частности дети, и терпят повреждения дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в заявлении.

Она выразила обеспокоенность проблемами с электроэнергией и водоснабжением в Киеве тогда, когда ожидается снижение температуры воздуха на этой неделе до почти 20 градусов мороза. Кроме того, в результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

"От имени гуманитарного сообщества я еще раз подтверждаю наши обязательства продолжать поддержку народу Украины, страдающему от разрушений, вызванных вторжением Российской Федерации. И сегодня я мнениями с семьями и друзьями погибших и раненых, а также с теми, кто беспокоится о тех, судьба которых еще не известна", — подчеркнула Браун.

В ООН отмечают, что невыборочные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

Напомним, РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову 2 января. Захватчики применили 99 ракет разных типов. Было уничтожено уничтожено 72 воздушных целей. Также ПВО ликвидировало все 35 запущенных дронов.

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