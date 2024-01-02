Через атаку у двох районах Київщини зникло світло

Електропостачання відновлять, коли це дозволить безпекова ситуація.
Внаслідок ракетної атаки 2 січня у двох районах Київської області частково зникло електропостачання.
Про це повідомили в ДТЕК.
За інформацією компанії, через атаку російських окупантів на Київщині частково відсутнє світло у Бучанському і Вишгородському районах
"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання", – пообіцяли в ДТЕК.
Атака по Києву 2 січня – що відомо
Російські загарбники масовано атакували Київ ракетами вранці 2 січня. Зокрема, ворог випустив "Кинджали". Внаслідок ударів є поранені та загибла. У різних районах столиці уламки ракет завдали руйнувань житловим будинкам, автомобілям та іншим об’єктам. Є проблеми з електро- і водопостачанням.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ у вибухах, вогні та диму! Новини 9:30 2 січня 2024 року
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