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Через атаку у двох районах Київщини зникло світло

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Через атаку у двох районах Київщини зникло світло

Енергетики оглядають пошкоджені об'єкти / Ілюстративне фото: Міненерго

Електропостачання відновлять, коли це дозволить безпекова ситуація.

Внаслідок ракетної атаки 2 січня у двох районах Київської області частково зникло електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

За інформацією компанії, через атаку російських окупантів на Київщині частково відсутнє світло у Бучанському і Вишгородському районах

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання", – пообіцяли в ДТЕК.

Атака по Києву 2 січня – що відомо

Російські загарбники масовано атакували Київ ракетами вранці 2 січня. Зокрема, ворог випустив "Кинджали". Внаслідок ударів є поранені та загибла. У різних районах столиці уламки ракет завдали руйнувань житловим будинкам, автомобілям та іншим об’єктам. Є проблеми з електро- і водопостачанням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ у вибухах, вогні та диму! Новини 9:30 2 січня 2024 року

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