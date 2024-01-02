Масований обстріл Києва: в одному з районів пожежі спричинили сильне задимлення

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У небі над Києвом активно працювали сили ППО, а тому наразі спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
"У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою", - йдеться у повідомленні.
в КМДА дали поради мешканцям столиці, якщо вони перебувають у місцях задимлення. Так, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою.