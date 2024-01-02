Масований обстріл Києва: в одному з районів пожежі спричинили сильне задимлення

У небі над Києвом активно працювали сили ППО, а тому наразі спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою", - йдеться у повідомленні.

в КМДА дали поради мешканцям столиці, якщо вони перебувають у місцях задимлення. Так, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою.