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Масований обстріл Києва: в одному з районів пожежі спричинили сильне задимлення

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Масований обстріл Києва: в одному з районів пожежі спричинили сильне задимлення

Київ.

доповнюється...

У небі над Києвом активно працювали сили ППО, а тому наразі спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою", - йдеться у повідомленні. 

в КМДА дали поради мешканцям столиці, якщо вони перебувають у місцях задимлення. Так, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою.

Дата публікації
Перегляди
2584
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