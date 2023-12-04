У Києві від вибуху гранати загинула людина

В одному з приватних будинків у Подільському районі Києва увечері 4 грудня стався вибух. Внаслідок інцидентк загинув власник оселі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Вибух стався близько 17:00 в одному з приватних домогосподарств на вулиці Замковецькій у Подільському районі столиці.

За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі.

Внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок").

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати загинув 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

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