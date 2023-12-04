Шахраї привласнили майже два десятки квартир у Києві: як діяла схема (відео)

У Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів. Серед підозрюваних – адвокати, нотаріуси, державний реєстратор та цивільні особи. Потерпілі – позичальники збанкрутілого банку. Фігуранти незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів.

Про це повідомила Національна поліція України.

За результатами багатоетапної реалізації поліцейські встановили учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи квартирами киян.

"За даними слідства, потерпілі взяли кредити у фінансовій установі на придбання квартир. Щоб провернути злочинну схему, аферисти зареєстрували комерційну структуру. У процесі ліквідації банку товариство викупило залишки за кредитними договорами та повинно було сповістити громадян про це, а також про нові графіки та строки погашення кредиту. Втім, замість цього, упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами, переоформили квартири на родичів", - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що для того, щоб створити вигляд , що потерпілих було повідомлено у законний спосіб, фігуранти зробили фіктивні поштові документи. Деякі громадяни отримали листи, в яких їм пропонувалось виплатити 1,5 мільйона гривень замість залишку боргу у 200 тисяч гривень

Для пришвидшення процесу заволодіння майном, учасники злочинної організації намагалися силою висилити реальних власників квартир. Вони чекали, поки ті будуть виходити з помешкання або за їх відсутності вдиралися в оселю та змінювали замки. Окрім того, підселяли так званих квартирантів.

У злочинній схемі були задіяні керівник комерційної структури - адвокат, сім нотаріусів, державний реєстратор, приватний виконавець та цивільні особи, на яких переоформили житло. Загалом, ділки незаконно заволоділи 16 квартирами киян на загальну суму понад мільйон доларів. Серед потерпілих - військові, особи літнього віку та неповнолітні.

Організатора злочинної схеми затримано. На підставі зібраних доказів лідеру та 12 учасникам злочинної організації повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ст. 190 (шахрайство);

ст. 162 (порушення недоторканності житла);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Лідера угруповання та одного з його учасників, який забезпечував силове захоплення об’єктів нерухомості, взято під варту, іншим призначено грошові застави та домашній арешт.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах.

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