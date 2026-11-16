Військовий у СЗЧ підірвав гранату під час сварки на Київщині / © Національна поліція України

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У селі Мала Березанка на Київщині вибух на приватному подвір’ї забрав життя чотирьох людей, серед яких 17-річна дівчина та її мати. За попередніми даними слідства, під час сварки вибухівку кинув 44-річний військовий, який пішов у СЗЧ.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Зазначається, вибух стався 16 листопада на приватному подвір’ї в селі Мала Березанка Броварського району. На місці загинули четверо людей: 44-річний військовий, його мати, 17-річна дівчина та її мати.

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За даними правоохоронців, на той момент чоловік перебував у СЗЧ — самовільно залишив військову частину.

«За попередньою інформацією, дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі. Сусіди повідомили, що чули крики», — зазначили правоохоронці.

Військовий у СЗЧ підірвав гранату під час сварки на Київщині / © Прокуратура Київської області

Слідчі попередньо вважають, що під час конфлікту чоловік кинув вибуховий пристрій — імовірно, гранату.

За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження. Подію розслідують як умисне вбивство кількох людей способом, небезпечним для життя оточуючих (ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Військовий у СЗЧ підірвав гранату під час сварки на Київщині / © Прокуратура Київської області

Зараз на місці працюють слідчі поліції та вибухотехніки. Вони з’ясовують усі обставини трагедії, встановлюють, звідки у військового взявся боєприпас, і перевіряють, чи міг хтось допомогти йому його отримати.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині суд виніс вирок 45-річному підприємцю, який заманював 14-річну дівчину до себе додому грати в ігрову приставку та вступив із нею в інтимний зв’язок.

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