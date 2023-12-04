Життєствердна, як ніколи: у Києві змонтували головну ялинку країни (фото)

Головне різдвяне дерево вберуть у два міксовані основні кольори – білий і зелений.

У Києві змонтували головну ялинку країни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram 4 грудня та оприлюднив фото.

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", - сказав мер Києва.

На Софійській площі змонтували головну ялинку країни / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

Якою буде головна ялинка України

Поки вирують пристрасті навколо головної ялинки країни, її відкриття заплановане на 6 грудня – День святого Миколая.

Сайт ТСН.ua з’ясував, що цьогорічна ялинка по висоті буде такою ж, як торік – 12 метрів. З власних джерел ми дізналися, що головне різдвяне дерево вберуть у два міксовані основні кольори – білий і зелений. Наразі невідомо, кому буде присвячена цьогорічна ялинка та її основна тематика. Також у секреті тримають те, якими будуть на ній новорічні іграшки.

Змінять місце встановлення

Цікаво, що цьогоріч головна ялинка змінить своє місце розташування на Софійській площі.

Торік її встановили біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, а тепер змонтують ближче до мурів Національного заповідника "Софія Київська" і встановлять навпроти флагштока, там легше під’єднати ялинку до генератора, від якого горітимуть новорічні вогні.

Цього року головна ялинка країни стане місцем підтримки для ЗСУ.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що новорічна ялинка в Києві буде: коли та де її встановлять і чому в Мережі скандал.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новорічна ялинка в Києві БУДЕ! Коли і де її встановлять та чому в мережі скандал?

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