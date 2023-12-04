Підтримка захисників є одним із пріоритетів в роботі Шевченківської РДА - Поповцев

Підтримка захисників є одним із пріоритетів в роботі Шевченківської РДА. Про це повідомив очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев під час брифінгу про хід реалізації програм розвитку Шевченківського району.

«Кожен сьогодні має допомагати, наближати нашу велику перемогу, не маємо забувати про підтримку наших захисників! Одразу хочу сказати, що як головний розпорядник бюджетних коштів, Шевченківська РДА не може витрачати бюджетні гроші поза тими програмами, які проголосовані Київрадою, зокрема, ми не можемо на бюджетні кошти закупати дрони. Але, розуміючи існуючі потреби, ми у 2023 році започаткували нові проєкти підтримки та реабілітації військових на базі наших комунальних підприємств, залучили небайдужий бізнес та громадан», - сказав Олександр Поповцев.

Так, за словами Олександра Поповцева, одним з проєктів підтримки військових на базі Шевченківської РДА міста Києва є перший в Україні відкритий простір з консультацій для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, де безкоштовно можна отримати детальну інформацію про фінансову підтримку на створення або розвиток власного бізнесу. Олександр Поповцев повідомив, що головна місія відкритого простору, першого в Україні такого формату для учасників бойових дій та їх близьких, полягає саме в тому, щоб можна було в «живому» спілкуванні з фахівцями ознайомитись з детальною інформацією та умовами подачі на грант, поставити питання та почути корисні поради про грантові можливості розвитку власної справи за підтримки держави.

«За перший місяць роботи, за жовтень-листопад 2023 року, за допомогою в реалізації своїх бізнес-ідей до центру консультацій на бульварі Тараса Шевченка, 26/4, звернулись 50 військових», - повідомив О. Поповцев.

Також під час брифінгу очільник Шевченківської РДА повідомив, що на базі одного з комунальних підприємств Шевченківського району реалізується ряд інноваційних мовних проєктів в рамках переходу Сил оборони на стандарти НАТО.

«Комунальне підприємство Шевченківського району, а саме Перші Київські державні курси іноземних мов, залучені до навчання англіській мові наших захисників, які в подальшому їдуть за кордон і освоюють нові зразки військової техніки. І вже багато захисників отримали знання з англійської мови у нас в Шевченківському районі і вже знаходяться за кордоном на навчаннях», -акцентував Поповцев.

Очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації під час брифінгу також розповів про хід програм з реабілітації військових, які реалізовуються за ініціативи Шевченківської РДА. Зокрема, на базі Київського велотреку, який знаходиться в складі КП «Спортивний комплекс «Старт», надається безкоштовна реабілітація військовим та учасникам воєнних дій.

«На базі Київського велотреку працює реабілітаційний центр «Eremin Center» і, завдяки підписанню меморандуму між керівництвом центру та Шевченківською РДА, понад 200 військових після операцій вже пройшли безкоштовну реабілітацію в центрі у 2023 році», - наголосив ОПоповцев.

Крім того, Олександр Поповцев зазначив, що у 2023 році розпочалось будівництво, капітальний ремонт будівлі для нового Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району загальною площею 2327,4 кв.м., який знаходиться за адресою: вул. Зоологічна, 3.

«В цьому центрі зможуть отримувати допомогу дітки з інвалідністю, починаючи з самого народження і до 18 років, а також старша група: від 18 до 35 років. І, розуміючи велику потребу в реабілітації наших захисників, сьогодні ми працюємо над тим, щоб на базі цього Центру запрацювало також і відділення реабілітації військових. Маю надію, що будівництво Центру ми закінчимо в наступному році», - підсумував Олександр Поповцев.