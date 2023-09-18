Вибух гранати на Київщині: 33-річний чоловік загинув, його 28-річний брат – у лікарні

Мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовою гранатою, в результаті чого відбулась детонація.
Унаслідок вибуху гранати у селі Гнідин Бориспільського району Київської області загинув на місці 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному із садових товариств Золочівської громади. Внаслідок детонації вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні", — розповіли у поліції.
У поліції зазначили, що "мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом з боку старшого брата, в результаті чого відбулась детонація".
Обставини отримання вказаних боєприпасів нині встановлюється.
На місці події правоохоронці виявили ручну осколкову гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.
Вибухотехніки Головного управління в Київській області перевели гранату у безпечний стан.
Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві у житловому районі Осокорки чоловік підірвав себе гранатою.
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