Хотів з мамою піти до крамниці: у центрі Києва маленький хлопчик застряг на даху (відео)

Коли мати двох дітей вийшла до крамниці, один з малюків вирішив спуститись до неї, але квартира була зачинена, тому малюк вирішив вилізти через балкон.

У центрі Києва маленький хлопчик застряг на даху, бо хотів наздогнати маму.

Подробиці надзвичайної події повідомив "Вечірній Київ".

Удень, 4 грудня, до патрульної поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Печерському районі столиці на вулиці Бастіонній маленький хлопчик застряг на даху барбершопу.

Як розповів речник поліції столиці Дмитро Грищенко, хлопець хотів до мами, яка вийшла до крамниці. А через те, що квартира зачинена, вирішив спуститись балконом.

"Мати двох дітей вийшла до крамниці, і один з них вирішив спуститись до неї. Квартира була зачинена, тому він вирішив вилізти через балкон. Утім застряг на даху. Наразі з дитиною все добре — її дістали. А от з мамою поліцейські проводять бесіду", — зазначив речник поліції.

У Києві малюк хотів наздогнати маму і застряг на даху

Нагадаємо, на Київщині виявило тіло семирічного хлопчика, якого розшукували від 3 грудня.

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