У Києві чоловік підірвав себе гранатою – у поліції прокоментували

Місцеві Telegram-канали повідомляють про надзвичайну ситуацію у столиці.

У Києві у житловому районі Осокорки чоловік підірвав себе гранатою.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Подія сталася у ніч проти 18 вересня. Як пишуть очевидці, чоловіка буквально розірвало від вибуху.

Чоловік, який підірвав себе гранатою у Києві / Фото: Київ INFO

Сайт ТСН.ua звернувся по коментар до поліції.

Правоохоронці підтвердили вибух і розповіли, що подія сталася не у Києві, а на території Київської області. Але деталей вибуху поки не повідомляють.

"Подію розслідує Бориспільське районне управління поліції. Подробиці з’являться дещо пізніше", - повідомили ТСН.ua.

Нагадаємо, під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички (фото).

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