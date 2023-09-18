У Києві чоловік підірвав себе гранатою – у поліції прокоментували

Місцеві Telegram-канали повідомляють про надзвичайну ситуацію у столиці.
У Києві у житловому районі Осокорки чоловік підірвав себе гранатою.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Подія сталася у ніч проти 18 вересня. Як пишуть очевидці, чоловіка буквально розірвало від вибуху.
Сайт ТСН.ua звернувся по коментар до поліції.
Правоохоронці підтвердили вибух і розповіли, що подія сталася не у Києві, а на території Київської області. Але деталей вибуху поки не повідомляють.
"Подію розслідує Бориспільське районне управління поліції. Подробиці з’являться дещо пізніше", - повідомили ТСН.ua.
Нагадаємо, під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички (фото).
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