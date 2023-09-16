Під Києвом 17-річній дівчині коханець її матері погрожував бойовою гранатою: відео

Стосунки з 29-річним чоловіком не схвалює родина жінки, через неприязнь і стався конфлікт.

На Київщині 29-річний чоловік погрожував гранатою 17-річній доньці коханої жінки.

Про це повідомила поліція Київщини та оприлюднила відповідгне відео.

14 вересня до правоохоронців Бучанського управління звернулась 17-річна дівчина та повідомила, що отримала відео з погрозою вбивством від бойфренда своєї матері. На записі чоловік демонстрував гранату.

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Поліцейські провели обшук у помешканні 29-річного жителя Макарова та виявили бойову гранату Ф-1 із запалом до неї. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпас поблизу селища після деокупації, розібрав і приніс додому.

Також правоохоронці встановили, що стосунки з 29-річним чоловіком не схвалює родина жінки. Через неприязнь і стався конфлікт.

Працівники поліції помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

За фактами погрози вбивством та незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Чоловіку за скоєне загрожує до семи років позбавлення волі.

Погрожував гранатою доньці коханої: Поліція Київщини затримала правопорушника 14 вересня до правоохоронців Бучанського управління звернулась 17-річна дівчина та повідомила, що отримала відео з погрозою вбивством від хлопця своєї матері. На записі чоловік демонстрував гранату. Поліцейські провели обшук у помешканні 29-річного жителя Макарова та виявили бойову гранату «Ф-1» із запалом до неї. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпас поблизу селища після деокупації, розібрав і приніс додому. Також правоохоронці встановили, що стосунки з цим чоловіком не схвалює родина жінки. Через неприязнь і стався конфлікт. Працівники поліції помістили порушника до ізолятора тимчасового тримання. За фактами погрози вбивством та незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263 ККУ]. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Обозреватель Телеканал ICTV УНІАН Суспільне Новини Українська правда Факти ICTV Опубліковано Поліція Київської області Субота, 16 вересня 2023 р.

Нагадаємо, у Київській області розшукують 14-річну дитину — Анну Бобко з Богданівки.

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