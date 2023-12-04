В Киеве от взрыва гранаты погиб человек

В одном из частных домов в Подольском районе Киева вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате инцидента погиб владелец дома.

Об этом сообщает полиция Киева.

Взрыв произошел около 17:00 в одном из частных домохозяйств по улице Замковецкой в Подольском районе столицы.

На вызов были немедленно направлены следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи.

В результате взрыва погиб владелец помещения – киевлянин, 1950 года рождения. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации гранаты во дворе у дома. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина подорвал себя гранатой. В полиции уточнили, что в результате подрыва гранаты погиб 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлены в больницу.

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