Хотел с мамой пойти в магазин: в центре Киева маленький мальчик застрял на крыше (видео)

Когда мать двоих детей вышла в магазин, один из малышей решил спуститься в нее, но квартира была закрыта, поэтому малыш решил вылезти через балкон.

В центре Киева маленький мальчик застрял на крыше, потому что хотел догнать маму.

Подробности происшествия сообщил "Вечерний Киев".

Днем, 4 декабря, в патрульную полицию Киева поступило сообщение о том, что в Печерском районе столицы по улице Бастионной маленький мальчик застрял на крыше барбершопа.

Как рассказал спикер полиции столицы Дмитрий Грищенко, парень хотел к маме, которая вышла в магазин. А поскольку квартира была закрыта, решил спуститься по балкону.

"Мать двоих детей вышла в магазин, и один из них решил спуститься за ней. Квартира была закрыта, поэтому он решил вылезть через балкон. Однако, застрял на крыше. Сейчас с ребенком все хорошо — его достали. А вот с мамой полицейские проводят беседу", — отметил представитель полиции.

В Киеве малыш хотел догнать маму и застрял на крыше

Напомним, в Киевской области обнаружили тело семилетнего мальчика, которого разыскивали с 3 декабря.

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