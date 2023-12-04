Мошенники присвоили почти два десятка квартир в Киеве: как действовала схема (видео)

В Киеве мошенники провернули жилищню аферу на миллион долларов. Среди подозреваемых – адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица. Потерпевшие – заемщики обанкротившегося банка. Фигуранты незаконно переоформили 16 квартир киевлян на своих родственников.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По результатам многоэтапной реализации полицейские установили участников преступной организации, незаконно завладевших квартирами киевлян.

По данным следствия, потерпевшие взяли кредиты в финансовом учреждении на приобретение квартир. Чтобы проверить преступную схему, аферисты зарегистрировали коммерческую структуру. В процессе ликвидации банка общество выкупило остатки по кредитным договорам и должно было известить граждан об этом, а также о новых графиках и сроках погашения кредита. Однако, вместо этого в течение нескольких дней со дня приобретения права требования по кредитным договорам, переоформили квартиры на родственников", — говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что для того, чтобы создать вид, что пострадавшие были уведомлены законным способом, фигуранты сделали фиктивные почтовые документы. Некоторые граждане получили письма, в которых им предлагалось выплатить 1,5 миллиона гривен вместо остатка долга в 200 тысяч гривен.

Для ускорения процесса завладения имуществом участники преступной организации пытались силой выселить реальных собственников квартир. Они ждали, пока те будут выходить из дома или в их отсутствие врывались в дом и меняли замки. Кроме того, подселяли так называемых квартирантов.

В преступной схеме были задействованы руководитель коммерческой структуры – адвокат, семь нотариусов, государственный регистратор, частный исполнитель и гражданские лица, на которых переоформили жилье. В общей сложности, дельцы незаконно завладели 16 квартирами киевлян на общую сумму более миллиона долларов. Среди пострадавших – военные, пожилые люди и несовершеннолетние.

Организатор преступной схемы задержан. На основании собранных доказательств лидеру и 12 участникам преступной организации сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);

ст. 190 (мошенничество);

ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Лидер группировки и один из его участников, который обеспечивал силовой захват объектов недвижимости, взяты под стражу, другим назначены денежные залоги и домашний арест.

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках.

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