Военный в СЗЧ взорвал гранату во время ссоры в Киевской области / © Национальная полиция Украины

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В селе Малая Березанка в Киевской области взрыв на частном дворе унес жизни четырех человек, среди которых 17-летняя девушка и ее мать. По предварительным данным следствия, во время ссоры взрывчатку бросил ушедший в СЗЧ 44-летний военный.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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Отмечается, взрыв произошел 16 ноября в частном дворе в селе Малая Березанка Броварского района. На месте погибли четыре человека: 44-летний военный, его мать, 17-летняя девушка и ее мать.

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По данным правоохранителей, на тот момент мужчина находился в СЗЧ — самовольно покинул воинскую часть.

«По предварительной информации, девушка находилась в отношениях с военнослужащим. В тот день она вместе с матерью пришла в его дом забрать свои вещи. Соседи сообщили, что слышали крики», — отметили правоохранители.

Военный в СЗЧ взорвал гранату во время ссоры в Киевской области / © Прокуратура Киевской области

Следователи предварительно считают, что во время конфликта мужчина бросил взрывное устройство, предположительно гранату.

По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство. Событие расследуют как умышленное убийство нескольких людей способом, опасным для жизни окружающих (ч. 2 ст. 115 УКУ).

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Военный в СЗЧ взорвал гранату во время ссоры в Киевской области / © Прокуратура Киевской области

Сейчас на месте работают следователи полиции и взрывотехники. Они выясняют все обстоятельства трагедии, устанавливают, откуда у военного взялся боеприпас, и проверяют, мог ли кто-нибудь помочь ему его получить.

Напомним, в Днепропетровской области суд вынес приговор 45-летнему предпринимателю, который заманивал 14-летнюю девушку к себе домой играть в игровую приставку и вступил с ней в интимную связь.

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