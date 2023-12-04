Жизнеутверждающая, как никогда: в Киеве смонтировали главную елку страны (фото)

В Киеве смонтировали главную елку страны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 4 декабря и обнародовал фото.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", - сказал Киева.

На Софийской площади смонтировали главную елку страны / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Какой будет главная елка Украины

Пока бушуют страсти вокруг главной елки страны, ее открытие запланировано на 6 декабря – День святого Николая.

Сайт ТСН.ua выяснил, что елка этого года по высоте будет такой же, как в прошлом году – 12 метров. Из собственных источников мы узнали, что главное рождественское дерево украсят в два миксованных основных цвета – белый и зеленый. Пока неизвестно, кому будет посвящена елка этого года и ее основная тематика. Также в секрете держатся то, какими будут на ней новогодние игрушки.

Сменят место установки

Интересно, что в этом году главная елка сменит свое местоположение на Софийской площади.

В прошлом году ее установили возле памятника Богдану Хмельницкому, а теперь смонтируют поближе к стенам Национального заповедника "София Киевская" и установят напротив флагштока, там легче подсоединить елку к генератору, от которого будут гореть новогодние огни.

В этом году главная елка страны станет местом поддержки для ВСУ.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что новогодняя елка в Киеве будет: когда и где ее установят и почему в Сети скандал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новогодняя елка в Киеве БУДЕТ! Когда и где ее установят и почему в сети скандал?

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