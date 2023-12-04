Дело о $35 тысячах взятки: ВРП дала согласие на арест судей Киевского апелляционного суда

Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание четырех судей под стражей.

Высший совет правосудия по представлению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дал согласие на содержание под стражей судей Киевского апелляционного суда, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила САП в телеграмм-канале 4 ноября.

"4 декабря 2023 года Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда, которых накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $35 тыс. за принятие решения об отмене ареста имущества", — телеграмм-каналы 4 ноября.

Согласно сообщению, ВРП признала обоснованными доводы, изложенные в представлении, и дала согласие на содержание вышеупомянутых судей под стражей.

В прокуратуре напоминают, что 30 ноября 2023 прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырём судьям Киевского апелляционного суда.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, 30 ноября стало известно, что работники НАБУ и САП разоблачили на получении взяток четырех судей Киевского апелляционного суда. Судьи разделили между собой 35 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Читайте также: