У будинку перебували дружина та 30-річний син чоловіка.
Під Києвом під час сімейної сварки чоловік хотів підірвати гранату.
Про це повідомляє поліція Київщини.
У результаті перемовин з поліцейськими чоловік, який погрожував підірвати гранату, здався.
"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що чоловік погрожує підірвати гранату у будинку. Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та встановили, що 51-річний місцевий мешканець під час конфліктної ситуації погрожував підірватися вибухонебезпечним предметом. У будинку також перебували дружина та 30-річний син чоловіка, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські провели перемовини та вмовили чоловіка добровільно передати боєприпас спеціалістам.
Оглянувши предмет, правоохоронці встановили, що граната є навчально-тренувальною.
Також під час огляду місця події в будинку виявлено вогнепальну зброю.
Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у Фастові Київської області від вибуху гранати загинув військовослужбовець, який прийшов у відпустку. Він посварився з дружиною, після цього дістав гранату, висмикнув чеку і ліг на гранату.
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