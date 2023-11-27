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Під Києвом під час сімейної сварки чоловік хотів підірвати гранату

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом під час сімейної сварки чоловік хотів підірвати гранату

На Київщині чоловік хотів підірвати себе гранатою / Фото: Поліція Київської області

У будинку перебували дружина та 30-річний син чоловіка.

Під Києвом під час сімейної сварки чоловік хотів підірвати гранату.

Про це повідомляє поліція Київщини.

У результаті перемовин з поліцейськими чоловік, який погрожував підірвати гранату, здався.

"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що чоловік погрожує підірвати гранату у будинку. Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та встановили, що 51-річний місцевий мешканець під час конфліктної ситуації погрожував підірватися вибухонебезпечним предметом. У будинку також перебували дружина та 30-річний син чоловіка, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели перемовини та вмовили чоловіка добровільно передати боєприпас спеціалістам.

Оглянувши предмет, правоохоронці встановили, що граната є навчально-тренувальною.

Також під час огляду місця події в будинку виявлено вогнепальну зброю.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Фастові Київської області від вибуху гранати загинув військовослужбовець, який прийшов у відпустку. Він посварився з дружиною, після цього дістав гранату, висмикнув чеку і ліг на гранату.

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Дата публікації
Перегляди
284
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