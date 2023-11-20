У Києві внаслідок вибуху гранати загинуло двоє осіб

На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинуло двоє осіб.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

"Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік — брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

На місці продовжують працювати профільні служби. Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фастові на Київщині під час конфлікту незнайомець вдарив ножем у груди 18-річного хлопця.

Крім того, ми раніше інформували, що у місті Українка на Київщині п'яний водій позашляховика врізався у фасад будинку.

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