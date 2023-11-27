Потужний снігопад накрив Київ: що відбувається у столиці

Триває ліквідація наслідків негоди.
Станом на ранок понеділка, 27 листопада, у Києві триває потужний снігопад, сильний вітер 22 м/с, хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледиця. Столиця перебуває у складних погодних умовах ІІ рівня небезпеки.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У КМВА запевнили, що станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована.
Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.
- відключень електроенергії не було, споживання електроенергії доведено без обмежень.
- аварій на газових мережах не було;
- пасажирський транспорт працює за штатним графіком.
- підготовлені пункти обігріву.
Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн.
Через погодні умови ускладнений рух транспорту. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього місто задіяло:
- майже 500 одиниць спеціальної техніки;
- майже 4 500 співробітників.
"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду утворилися перемети до 4 метрів.
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