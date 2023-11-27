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Потужний снігопад накрив Київ: що відбувається у столиці

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Потужний снігопад накрив Київ: що відбувається у столиці

Фото: Pexels

Триває ліквідація наслідків негоди.

Станом на ранок понеділка, 27 листопада, у Києві триває потужний снігопад, сильний вітер 22 м/с, хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледиця. Столиця перебуває у складних погодних умовах ІІ рівня небезпеки.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

У КМВА запевнили, що станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована.

Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. 

  • відключень електроенергії не було, споживання електроенергії доведено без обмежень.
  • аварій на газових мережах не було;
  • пасажирський транспорт працює за штатним графіком. 
  • підготовлені пункти обігріву.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. 

Через погодні умови ускладнений рух транспорту. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього місто задіяло:

  • майже 500 одиниць спеціальної техніки;
  • майже 4 500 співробітників.

"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби  не заважати спецтехніці", - закликав начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду утворилися перемети до 4 метрів.

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Дата публікації
Перегляди
1396
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