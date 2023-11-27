В доме находились жена и 30-летний сын мужчины.

Под Киевом во время семейной ссоры мужчина хотел взорвать гранату.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате переговоров с полицейскими мужчина, который угрожал взорвать гранату, сдался.

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"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что мужчина угрожает взорвать гранату в доме. Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевщины мгновенно прибыли на место происшествия и установили, что 51-летний местный житель во время конфликтной ситуации угрожал взорваться взрывоопасным предметом.В доме также находились жена и 30-летний сын мужчины", - говорится в сообщении.

Полицейские провели переговоры и уговорили мужчину добровольно передать боеприпас специалистам.

Осмотрев предмет, правоохранители установили, что граната учебно-тренировочная.

Также при осмотре места происшествия в доме обнаружено огнестрельное оружие.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос предоставления правовой квалификации событию.

Напомним, в Фастове Киевской области от взрыва гранаты погиб военнослужащий, который пришел в отпуск. Он поругался с женой, после этого достал гранату, выдернул чеку и лег на гранату.

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