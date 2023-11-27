Намагався дискредитувати ЗСУ: київському блогеру-провокатору повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру-провокатору з Києва, який робив "скандальні" стріми.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Столичний блогер займався дискредитацією Сил оборони. Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

СБУ викрила блогера-провокатора з Києва

За даними слідства, деструктивний контент "підігравав" російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

СБУ викрила блогера-провокатора з Києва

"При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь рф. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте На тлі звинувачень в антисемітизмі: Маск вирушив до Ізраїлю

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Додамо, у Службі безпеки України розкрили деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Три дрони під час спецоперації довелося самоліквідувати.

Читайте також: