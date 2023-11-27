Коли і за чиї кошти у Києві встановлять головну ялинку країни: відповіли у КМВА

На Різдво та Новий Рік у Києві із міркувань безпеки не буде жодних масових заходів.

Головну ялинку країни цього року традиційно встановлять у Києві на Софійській площі. Монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, відкриття ялинки заплановано 6 грудня.

Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці, повідомляє преслужба КМВА.

Зазначається, що головна ялинка країни стоятиме вона до 10 січня 2024 року. Вона буде встановлена за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.

Окрім того, на Різдво та Новий Рік у Києві із міркувань безпеки не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, коли прикрашати ялинку за новим стилем, щоб дата принесла багато щастя.

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