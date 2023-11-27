У Києві негода пошкодила найбільший прапор України – відео, фото

У Києві 27 листопада сильний вітер пошкодив головний прапор України.

Про це повідомили в КМДА.

Наразі пошкоджені залишки прапора зняли. Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови.

Пошкоджений у Києві прапор України/ Фото: Реальний Київ

"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", – сказав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, через негоду школи Київщини працюватимуть у дистанційному режимі.

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