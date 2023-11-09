Бив руками, ногами та невідомим предметом: в Києві затримали жорстокого вбивцю

В Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в жорстокому вбивстві жінки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, трагедія сталася на вулиці Каунаська. Там місцева мешканка у своїй квартирі виявила тіло своєї знайомої. У потерпілої на тілі була кров та синці. На місце прибули слідчі та правоохоронці, які почали розшукувати причетного до жорстокого вбивства.

“Провівши низку слідчих та розшукових заходів ми встановили, що до вбивства жінки причетний її знайомий, який того дня у неї гостював. Це – раніше судимий за майнові злочини киянин, 1987 року народження. Зловмисник наніс потерплій руками, ногами та невідомим тупим предметом несумісні з життям травми голови та тіла, внаслідок яких жінка померла в кроткий проміжок часу. Після скоєного він втік додому, де менше ніж за годину його розшукали дільничні офіцери поліції Анатолій Пустовіт та Валерій Катюха. На одязі та руках чоловіка бути сліди, схожі на кров та він мав ознаки наркотичного сп’яніння”, - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш.

Підозрюваного у вбивстві затримали. Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви чоловіка. Для остаточного встановлення причини смерті тіло потерпілої направлено на судово-медичну експертизу. Громадянину загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що в Києві в багатоповерхівці вибухнув акумулятор.

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