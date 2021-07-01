У Києві рятувальники дістали із озера Віра тіло чоловіка

Потопельника виявили на глибині 2 метри та на відстані 2 метри від берега.

У Києві рятувальники дістали із озера Віра потопельника.

Подія сталася 30 червня у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"30 червня, о 17:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби 102, що у Святошинському районі столиці, в озері Віра перебуває тіло людини. На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка виявили на глибині 2 метри та на відстані 2 метри від берега.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доправлено на берег. Після чого, тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

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