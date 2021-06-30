У Києві два дні Atlas Weekend зробили безкоштовними, але є умова

У Києві два дні Atlas Weekend зробили безкоштовними, але є умова

Необхідно попередньо зареєструватися та отримати безкоштовний квиток.

У Києві від 5 до 11 липня в Києві на ВДНГ відбудеться музичний фестиваль Atlas Weekend: Friends Edition.

Цього року 5 та 6 липня для відвідувачів зробили вільний вхід на Atlas Weekend за умови попередньої реєстрації та наявності безкоштовного квитка, який можна отримати за посиланням: https://cutt.ly/tmqtKAl. У ці два дні в програмі передбачено однаковий лайнап.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Фестиваль відбудеться з обмеженою кількістю відвідувачів для уникнення натовпу та дотримання чинних карантинних обмежень під час масових заходів. Також організатори прийняли найбільш вдале рішення в цих умовах та перенесли виступи закордонних артистів на 2022 рік, а цьогоріч влаштували локальне музичне свято для всіх, хто сумує за атмосферою улюбленого фесту", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Хедлайнерами цих днів стануть "Друга ріка", СКАЙ, NK, Сергій Бабкін, MOZGI, Тіна Кароль, "Океан Ельзи", The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, "Бумбокс", 5’nizza, Jamala, "Беz обмежень", Kazka та інші.

Усі вони виступатимуть на шести сценах: у саду, сцена електронної музики, західна, східна, північна та головна.

Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.

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