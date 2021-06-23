На Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега (відео)

На Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега (відео)

У човні перебувала лише жінка напідпитку.

До водолазів надійшов виклик про те, що біля села Ровжі у Київському водосховищі відносить у море гумовий човен з жінкою і дитиною.

Подія сталася 22 червня.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Жінку і дитину вдалося врятувати, але побачена рятувальниками картина просто шокувала - жінка перебувала у човні напідпитку на відстані 4 кілометрів від берега, а дівчинки 10 років в човні не було. На питання, де дитина, жінка відповіла, що дівчинка вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Дитину знайшли рятувальники за один кілометр від човна", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка розповіла рятувальникам, що вона злякалася, що човен потоне і вистрибнула, щоб самотужки доплисти до берега. Дитина перебувала за три кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

"Дитину та жінку було доправлено на берег. Дівчинку передано батькам, з ними було проведено роз’яснювальну роботу. Хоча, сенсу, мабуть, буде не дуже багато, адже ті були теж напідпитку", - йдеться у повідомленні.

Потім рятувальники знову направилася далі для пошуку чоловіка на човні, якого відносило у Київське море. Його було знайдено за 10 кілометрів від берега у човні. Також в стані алкогольного сп'яніння без будь-яких засобів захисту. Чоловіка теж було доправлено на берег і передано працівникам поліції.

Нагадаємо, поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки. Вона вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі. Батька дитини шукають досі.

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