На Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега (відео)

У човні перебувала лише жінка напідпитку.
До водолазів надійшов виклик про те, що біля села Ровжі у Київському водосховищі відносить у море гумовий човен з жінкою і дитиною.
Подія сталася 22 червня.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Жінку і дитину вдалося врятувати, але побачена рятувальниками картина просто шокувала - жінка перебувала у човні напідпитку на відстані 4 кілометрів від берега, а дівчинки 10 років в човні не було. На питання, де дитина, жінка відповіла, що дівчинка вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Дитину знайшли рятувальники за один кілометр від човна", - йдеться у повідомленні.
Дівчинка розповіла рятувальникам, що вона злякалася, що човен потоне і вистрибнула, щоб самотужки доплисти до берега. Дитина перебувала за три кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.
"Дитину та жінку було доправлено на берег. Дівчинку передано батькам, з ними було проведено роз’яснювальну роботу. Хоча, сенсу, мабуть, буде не дуже багато, адже ті були теж напідпитку", - йдеться у повідомленні.
Потім рятувальники знову направилася далі для пошуку чоловіка на човні, якого відносило у Київське море. Його було знайдено за 10 кілометрів від берега у човні. Також в стані алкогольного сп'яніння без будь-яких засобів захисту. Чоловіка теж було доправлено на берег і передано працівникам поліції.
Опубліковано Любов'ю Шквырою Вівторок, 22 червня 2021 р.
Нагадаємо, поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки. Вона вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі. Батька дитини шукають досі.