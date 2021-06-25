Їхали шукати потопельника, а знайшли дитину: у Києві на Дніпрі врятували дівчинку, яку відносило течією (фото)

На катері UMS-600 дитину доправлено до берега та передано наряду поліції.

У Києві рятувальники отримали повідомлення про потонулого у р. Дніпро під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці. Вирушивши на пошуки, бійці Головного управління ДСНС у м. Києві і не очікували, що замість потопельника їм доведеться рятувати випадкову жертву батьківського недогляду.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"Відділенням водолазно-рятувальної групи АРЗ СП за допомогою рятувального круга було спочатку помічено, а у підсумку врятовано дівчинку, яку відносило течією біля того ж Пішохідного мосту. На катері UMS-600 дитину доправлено до берега та передано наряду поліції", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники кажуть, що такі випадки, на жаль, скоріше виключення.

"Тому закликаємо вас не випробовувати долю, бо другого шансу можна й не отримати! Пам’ятайте про безпеку на воді", - зазначили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

Як врятувати людину, яка йде під воду

Рятувальники вкотре закликають відпочивальників бути обачними. Бо з початку року 444 людини вже втопилися. 46 із них - діти.

Однак, додають, якщо плаваєте добре, а поруч - нікого, то спробувати зарадити біді можна самостійно. Головне - обпливти потерпілого ззаду, аби не потягнув на дно.

"Торкаєтеся його за плече, іншу руку ви згинаєте в кисті, тим самим перетискаючи на себе, та починаєте транспортувати його спиною до берега", - зауважують рятувальники і нагадують про необхідність підтримувати підборіддя, щоб не нахапатися води.

Уже на березі потрібно пересвідчитися, що людина дихає і обов'язково викликати швидку.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

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