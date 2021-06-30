У Києві на п'яти пляжах не рекомендують купатися: що сталося

У Києві на п'яти пляжах не рекомендують купатися: що сталося

Через зливи погіршилася якість води.

На п'яти столичних пляжах через дощі погіршилася якість води: там не радять купатися киянам.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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"Станом на 30 червня, у Києві тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Троєщина". Погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями", йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці проводять дослідження води.

Слід зауважити, що у Дніпровському районі для киян працюють дев'ять: "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка". В Оболонському районі - два пляжі: "Вербний", "Пуща-Водиця". У Деснянському районі 2- два пляжі: "Чорторий", "Троєщина". У Голосіївському районі – пляж "Галерна".

Дев’ять з 14 пляжів мають міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор": "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Галерна", "Чорторий" і "Троєщина".

Як повідомлялося, раніше на п'яти пляжах Києва знайшли кишкову паличку: "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця". Відпочивати на них можна, а от купатися киянам не рекомендують, бо разом із водою можна отримати цілий букет з інфекцій та отруєнь.

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