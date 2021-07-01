Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 1 липня

Загалом у столиці підтверджено 214 019 випадків COVID-19.
Станом на ранок 1 липня у Києві зафіксований 231 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 24 випадки менше, ніж 30 червня (255 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 214 019 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 204 857 людей (234 за добу)
- померли 5 194 людини (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 127 384 випадки COVID-19 (56 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 798 людей (79 за добу)
- померли 2 749 людей (п'ять за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.