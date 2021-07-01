Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 1 липня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 1 липня

Загалом у столиці підтверджено 214 019 випадків COVID-19.

Станом на ранок 1 липня у Києві зафіксований 231 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 24 випадки менше, ніж 30 червня (255 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 214 019 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 204 857 людей ( 234 за добу)

людей ( за добу) померли 5 194 людини (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 127 384 випадки COVID-19 (56 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 123 798 людей ( 79 за добу)

людей ( за добу) померли 2 749 людей (п'ять за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

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