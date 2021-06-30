У Києві 1 липня оголосять перший рівень небезпечності

У Києві 1 липня оголосять перший рівень небезпечності

У столиці очікуються грози, град і шквали вітру 15-20 м/с.

У Києві очікуються грози. Удень 1 липня – град і шквали вітру 15-20 м/с. На завтра оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У випадку падіння дерев чи гілок, у разі травмування людей тощо, варто негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК "Київавтодор". У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Нагадаємо, на Київщині блискавка влучила в автівку з пасажирами. Машину перекрутило і вона влетіла в дерево.

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