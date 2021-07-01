В Киеве спасатели достали из озера Вера тело мужчины

Утопленника обнаружили на глубине 2 метра и на расстоянии 2 метра от берега.
В Киеве спасатели достали из озера Вера утопленника.
Событие произошло 30 июня в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"30 июня, в 17:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы 102, о том, что в Святошинском районе столицы, в озере Вера находится тело человека. На место вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения", — говорится в сообщении.
Тело мужчины обнаружили на глубине 2 метра и на расстоянии 2 метра от берега.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения, утопленник был доставлен на берег. После чего, тело мужчины передано следственно-оперативной группе.
Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.
Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.
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