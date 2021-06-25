Ехали искать утопленника, а нашли ребенка: в Киеве на Днепре спасли девочку, которую уносило течением (фото)

На катере UMS-600 ребенка доставили к берегу и передали наряду полиции.
В Киеве спасатели получили сообщение об утонувшем в р. Днепр под пешеходным мостом в Днепровском районе столицы. Отправившись на поиски, бойцы Главного управления ДСНС в г. Киеве и не ожидали, что вместо утопленника им придется спасать случайную жертву родительского недосмотра.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"Отделением водолазно-спасательной группы АРЗ СП с помощью спасательного круга было сначала замечена, а позже спасена девочка, которую уносило течением у того же Пешеходного моста. На катере UMS-600 ребенка доставили к берегу и передали наряду полиции", — говорится в сообщении .
Спасатели говорят, что такие случаи, к сожалению, скорее исключение.
"Поэтому призываем вас не испытывать судьбу, потому что второго шанса можно и не получить! Помните о безопасности на воде", — отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Как спасти человека, который уходит под воду
Спасатели в очередной раз призывают отдыхающих быть осторожными. Потому что с начала года 444 человека уже утонули. 46 из них — дети.
Однако, добавляют, если плаваете хорошо, а рядом — никого, то попробовать помочь беде можно самостоятельно. Главное — оплыть потерпевшего сзади, чтобы не потянул на дно.
"Касаетесь его за плечо, другую руку вы сгибаете в кисти, тем самым пережимая на себя, и начинаете транспортировать его спиной к берегу", — отмечают спасатели и напоминают о необходимости поддерживать подбородок, чтобы не нахвататься воды.
Уже на берегу нужно убедиться, что человек дышит и обязательно вызвать скорую.
Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.
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