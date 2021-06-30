В Киеве на пяти пляжах не рекомендуют купаться: что случилось

В Киеве на пяти пляжах не рекомендуют купаться: что случилось

Из-за ливней ухудшилось качество воды.

На пяти столичных пляжах из-за дождей ухудшилось качество воды: там не советуют купаться киевлянам.

Об этом сообщила пресс служба КГГА.

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"По состоянию на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах:" Радуга "," Тельбин "," Вербное "," Пуща-Водица "," Троещина ". Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни", говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят исследования воды.

Следует заметить, что в Днепровском районе для киевлян работают девять: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга". В Оболонском районе — два пляжа: "Вербный", "Пуща-Водица". В Деснянском районе 2 два пляжа: "Водоворот", "Троещина". В Голосеевском районе — пляж "Галерная".

Девять из 14 пляжей имеют международную экологическую награду "Голубой флаг": "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Галерная", "Водоворот" и " Троещина ".

Как сообщалось, ранее на пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку : "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица". Отдыхать на них можно, а вот купаться киевлянам не рекомендуют, потому что вместе с водой можно получить целый букет из инфекций и отравлений.

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