В Киеве два дня Atlas Weekend сделали бесплатными, но есть условие

В Киеве два дня Atlas Weekend сделали бесплатными, но есть условие

Необходимо предварительно зарегистрироваться и получить бесплатный билет.

В Киеве с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend: Friends Edition.

В этом году 5 и 6 июля для посетителей сделали свободный вход на Atlas Weekend при условии предварительной регистрации и наличия бесплатного билета, который можно получить по ссылке: https://cutt.ly/tmqtKAl. В эти два дня в программе предусмотрен одинаковый лайнап.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Фестиваль состоится с ограниченным количеством посетителей во избежание толпы и соблюдения действующего карантина во время массовых мероприятий. Также организаторы приняли наиболее удачное решение в этих условиях и перенесли выступления иностранных артистов на 2022 год, а в этом году устроили локальное музыкальный праздник для всех, кто скучает по атмосферой любимого фестиваля", — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Хедлайнерами этих дней станут "Друга рика", СКАЙ, NK, Сергей Бабкин, MOZGI, Тина Кароль, "Океан Эльзы", The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, "Бумбокс", 5'nizza, Jamala, "Беz обмежень", Kazka и другие.

Все они будут выступать на шести сценах: в саду, сцена электронной музыки, западная, восточная, северная и главная.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко от 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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