В Киеве 1 июля объявят первый уровень опасности

В Киеве 1 июля объявят первый уровень опасности

В столице ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

В Киеве ожидаются грозы. Днем 1 июля — град и шквалы ветра 15-20 м/с. На завтра объявлено первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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В КГГА напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.д., следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника КК "Киевавтодор". В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Напомним, в Киевской области молния попала в автомобиль с пассажирами. Машину перекрутило и она влетела в дерево.

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