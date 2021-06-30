Сбил насмерть двух велосипедистов: в Киеве виновнику ДТП вынесли приговор (фото)

От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте аварии.

В Киеве виновник смертельного ДТП на Брест-Литовском шоссе получил пять лет за решеткой. От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 21 декабря 2019 года водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигался по Брест-Литовскому шоссе в направлении Киева. Во время движения водитель превысил максимально допустимую скорость, вовремя не среагировал на изменение дорожной обстановки, и совершил наезд на двух велосипедистов, которые в результате ДТП погибли на месте", — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором суда водителя признали виновным в инкриминируемом правонарушении и назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, в Святошинском районе города Киева пьяный прохожий вышел на проезжую часть, где столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате происшествия велосипедист, 1993 года рождения, упал, попал под колеса грузовика и погиб на месте.

Впоследствии стало известно, что погибший — 27-летний врач-травматолог Киевской городской клинической больницы №7 Виктор Заболотный.

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