Пострадавший с ранением живота госпитализировали в больницу.

В Киеве мужчина ударил ножом врача скорой помощи.

Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от врача о том, что на улице Генерала Жмаченко во время конфликта ранен работник скорой медицинской помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказала следователь Днепровского управления полиции Алена Голенко, в квартире между матерью и пьяным сыном возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую помощь.

"Фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после совершенного скрылся с места происшествия. Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Сотрудники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", — говорится в сообщении полиции Киева.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мужчина, заколовший вилами полицейского в Ровенской области, обвиняет в его смерти врачей.

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